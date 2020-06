RIPARTENZA DIFFICILE

PORDENONE È passato un mese esatto dalla riapertura di ristoranti, aziende dell'agriturismo e bar. E anche gli alberghi - nonostante non siano mai stati chiusi per decreto - hanno rimesso in moto le attività seguendo i protocolli previsti per il rispetto della sicurezza sanitaria. Ma a quattro settimane dalla ripartenza l'intero comparto legato ai servizi e al turismo nel territorio del Friuli occidentale fa fatica a rialzarsi. I fatturati delle attività che stanno provando a ripartire sono ancora dimezzati. E il 40 per cento delle aziende dichiara che non tutti i dipendenti hanno ancora ricevuto la cassa integrazione.

CONFINI RIAPERTI

E anche la recentissima riapertura dei confini dei Paesi a noi vicini - come Austria, Slovenia e Germania - difficilmente potrà portare benefici nelle prossime settimane. Il maggior numero di turisti stranieri dei Paesi vicini infatti prenderà la strada del mare. E' vero che negli ultimi quatto, cinque anni anche il Friuli occidentale - con i suo caratteristici borghi e con la montagna e le specialità enogastronomiche territoriali - che ben si presta a quel turismo lento per il quale si prevede un incremento della domanda - era riuscito ad attirare gruppi e comitive per brevi visite dall'Austria o dalla Germania. Ma quel tipo di turismo arriva se nei mesi precedenti viene fatta un'attività di promozione. Attività che quest'anno - proprio a causa dell'emergenza Covid 19 - è stato impossibile fare. E di questo il comparto turistico territoriale sta pagando le conseguenze. «La fine del lockdown e la più recente riapertura dei confini con i Paesi vicini - sottolinea Sergio Lucchetta, presidente del Consorzio Turismo Pordenone - ci consente nuovamente di riavviare le nostre attività di promozione. Possiamo finalmente tornare a fare promozione all'estero del nostro territorio. Ma i frutti di quello che ricominceremo a fare ora li raccoglieremo nei prossimi mesi, probabilmente ormai il prossimo anno. Per quest'anno la riapertura delle frontiere non cambia molto le cose nell'immediato. E anche la situazione - aggiunge Lucchetta - della ristorazione, degli alberghi e in genere del sistema della ricettività non è molto diversa da un mese fa. Certo tutti hanno riaperto e stanno provando a rimettersi in gioco, ma le regole da rispettare sono molte e comportano molto spesso anche un aumento dei costi. Che non viene compensato da un aumento del lavoro e delle presenze». Insomma, nei ristoranti i fatturati sono ancora dimezzati. Gli alberghi sono ancora in gran parte vuoti. Eccezione fatta per alcuni casi in cui ospitano il personale dei cantieri che in città sono ripartiti, in primo luogo anche quello del futuro ospedale di Pordenone. Per gli alberghi, inoltre, i costi di gestione sono aumentati per i rigidi protocolli della sicurezza sanitaria.

EVENTI CHE SALTANO

Il turismo del territorio è storicamtne anche un turismo aziendale. Fatto cioé di molti manager e tecnici che da diversi Paesi del mondo arrivano in provincia poiché hanno rapporti di lavoro con diverse grandi e meno grandi imprese del territorio. «Il dramma - fa notare ancora il presidente del Consorzio Turismo Pordenone - è che da quando, ormai dallo scorso 4 maggio, sono ripartite le attività produttive non c'è stato il ritorno di tutte quelle persone che prima viaggiavano e soggiornavano da noi proprio per motivi legati al lavoro». Senza contare poi che il turismo locale è anche quello dei grandi eventi. Ma anche su questo fronte i segnali non sono positivi: è di ieri, per esempio, la notizia che il Salone dei componenti del mobile Sicam non ci sarà. E così altre manifestazioni della Fiera di Pordenone. Ci sarà, invece, Pordenonelegge, ma sicuramente in una formula nuova e diversa che vedrà una riduzione inevitabile delle presenze di pubblico. La speranza è che nei mesi di luglio, agosto e settembre vi sia un rilancio del turismo del territorio. Del turismo dei borghi antichi: il Friuli occidentale vanta luoghi come Valvasone, Polcenigo, Sesto al Reghena. Ma anche Spilimbergo e Maniago e le valli pordenonesi che durante l'estate potranno diventare meta di turisti della nostra regione e delle regioni vicine. In molti confidano sul bonus di 500 euro a famiglia per le vacanze. Anche se - come hanno già sottolineato diversi operatori del settore - è piuttosto complicato e macchinoso.

