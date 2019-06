CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIO ENERGETICOPORDENONE Scatterà dal prossimo 1. ottobre il nuovo contratto energia del Comune di Pordenone, una sorta di contratto chiavi in mano che prevede un piano pluriennale di lavori da sei milioni 700mila euro per l'efficientamento energetico di 88 edifici comunali fra scuole, palestre, impianti sportivi e musei. Il piano sarà effettuato con una formula di partenariato pubblico-privato con la società Siram by Veolia, aggiudicataria del contratto della durata di quindici anni. «Quando ci siamo insediati premette il sindaco...