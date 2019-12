CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISCHIO GHIACCIOPORDENONE Ieri qualche precipitazione nevosa si è vista soltanto in montagna. Anche se in quota - come a Piancavallo o in Valtramontina - si è registrata soltanto qualche spruzzata della tanto attesa neve. Qualche nevicata più abbondante è invece prevista per la giornata di oggi. Quando - stando alle previsioni dell'Osmer-Fvg - è previsto l'arrivo di un fronte più marcato che porterà precipitazioni diffuse. Da metà mattina e per qualche ora potrebbe nevicare, in particolare nella pianura del Friuli occidentale. Già nel...