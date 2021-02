RIQUALIFICAZIONI

PORDENONE Per l'immobile da tempo fatiscente della ex Murrina, in viale Marconi, è l'ora della riqualificazione. Il progetto della proprietà sarà illustrato nei prossimi giorni. A poche centinaia di metri di distanza, sono in corso i lavori che trasformeranno gli ex Magazzini del lavoratore nella nuova sede di Hydrogea. Ma le aree e gli immobili in cerca di una nuova identità sono ancora diversi in città: si va dalle grandi partite come quella dell'Amman e della ex Birreria a singoli edifici abbandonati nel degrado, com'è appunto quello della ex Murrina. Basta spostarsi di pochi metri per trovarne un altro, al quale l'amministrazione guarda con attenzione. Si tratta di due edifici che si trovano in piazza Duca d'Aosta, tra il Barbasucon e il panificio, di proprietà privata: l'idea del sindaco Alessandro Ciriani è quella di capire se sia possibile, da un punto di vista statico, abbatterli per aprire un varco che metta in comunicazione le piazze Costantini e Duca d'Aosta.

EX BIRRERIA

Per il complesso di archeologia industriale di via Fontane, per il quale nel tempo si sono prospettate diverse destinazioni a cominciare da quella di sede della Questura , la possibilità di una riqualificazione che ponesse fine a uno stato di abbandono durato decenni sembrava essersi aperta nella scorsa primavera. Dopo una serie di slittamenti, era stato infatti pubblicato il relativo bando. Ma l'Ascom, che nei mesi precedenti non aveva nascosto il suo interesse e il progetto di realizzare in quel sito uno spazio da destinare a uffici e aule, alla fine ha fatto un passo indietro e la vendita, con un prezzo base di 375mila euro, è andata deserta.

AMMAN, MITTICA E BRONX

Ciriani le ha indicate come le tre grandi sfide della prossima amministrazione. Al contrario della ex Birreria, ha trovato un compratore il cotonificio di Borgomeduna, che nello scorso autunno è andato a una società, la Cotton Green srl. Naturalmente è solo l'inizio e si attende di conoscere quali siano i progetti della nuova proprietà. La variante generale al Piano regolatore, approvata nei mesi scorsi, inserisce l'area dell'ex cotonificio fra le aree chiave per la rigenerazione, assieme alla caserma Mittica e a un'altra decina di aree, così come apre la strada a una riqualificazione del Bronx, che consenta di affiancare il ruolo di centro direzionale alla presenza di attività commerciali e ricettive e dunque agli investimenti di privati che hanno manifestato interesse per l'area.

EX CRAL DI TORRE

Un altro sito che attende da anni una riqualificazione e una nuova destinazione è l'ex Cral di Torre, in via Musile, culla che vide nascere Cinemazero, per il quale non si sono ancora concretizzate prospettive di riqualificazione. La speranza è in un intervento da parte di un privato, eventualmente incentivato dagli strumenti urbanistici e dallo sviluppo dei servizi. Castello. La questione sembra ancora di là da venire, visto che i lavori per il nuovo carcere sono fermi da tempo, ma fra i temi che la prossima amministrazione dovrà affrontare c'è certamente quello della futura destinazione dell'immobile di piazza della Motta. In passato il sindaco aveva ipotizzato un concorso d'idee, in un recente Consiglio comunale ha ribadito «affronteremo la questione».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA