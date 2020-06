RIPRESA IN SALITA

PORDENONE A oltre un mese dalla caduta del lockdown la marcia del riavvio dell'economia manifatturiera del territorio è tutta in salita. A facilitare le difficoltà del momento - oltre al mercato interno è bloccato l'export e si registra una drammatica caduta degli investimenti - è il ricorso alle varie forme di ammortizzatori sociali. Un ulteriore dato che evidenzia la pesante situazione è quello che emerge dalla richiesta della seconda tranche di cassa integrazione prevista dall'ultimo decreto Rilancio: in un giorno all'Inps sono arrivate quasi trecento domande per utilizzare le prime cinque settimane della cosiddetta cassa-Covid. Le altre quattro, comprese nel secondo pacchetto di nove, potranno essere invece utilizzate solo dal primo settembre. Una autentica corsa all'ammortizzatore sociale che consente alle imprese di gestire la mancanza di ordini che permane sulla scia dello stop internazionale da pandemia.

LA CORSA ALLA CASSA

Sono poche, infatti, le aziende che non stanno utilizzando qualche forma di cassa integrazione. In un primo momento - cioé a ridosso di quel 4 maggio in cui si sono riaccesi gli impianti produttivi del sistema - per consentire un rientro meno affollato nei reparti e poter così rispondere meglio alle norme sulla sicurezza sanitaria e ai relativi protocolli. Nelle settimane successive proprio per fare fronte alla mancanza di commesse e all'impossibilità di garantire la produzione a pieno regime. Una situazione che non coinvolge soltanto l'industria manifatturiera. Ma, a ruota, anche l'artigianato, il commercio, il terziario e i servizi. Dall'inizio dell'emergenza, nello scorso mese di marzo, nel Friuli occidentale sono state circa 3.500 le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa-Covid: le prime nove settimane sono state bruciate tra marzo, aprile e parte di maggio. Poi le altre cinque che stanno coprendo l'ultima parte di maggio e giugno. Quasi duemila sono state le richieste della cassa integrazione in deroga, da parte delle aziende più piccole, dal commercio e dai servizi. Poco meno di un migliaio le richieste del Fis (Fondo integrazione salariale) previsto per il mondo della cooperazione e dalle aziende del commercio e servizi con un numero di dipendenti superiore a cinque. Se a questo si aggiungono le circa 1.500 aziende artigiane che hanno fatto ricorso al sostegno al reddito (l'assegno per i dipendenti delle imprese artigiane copre l'80 per cento dello stipendio per 9 settimane) si ha un quadro piuttosto drammatico in cui oltre ottomila attività produttive stanno utilizzando i diversi tipi di ammortizzatori sociali. Per un totale che supera i ventimila addetti. Tra questi circa 12.500 sono dipendenti del settore industriale e dei servizi. Non sarà un'estate facile, visti i numeri e viste le previsioni dei vari istituti sul calo del Pil. Ma i timori e le preoccupazioni riguardano l'autunno-inverno. Quando decaderà il divieto ai licenziamenti, 31 agosto, e termineranno anche le ultime quattro settimane di cassa.

PREVISIONI NERE

A soffrire in particolare sono i comparti portanti dell'economia locale: la meccanica (l'Electrolux in controtendenza ha registrato un incremento, seppure limitato, di domanda di 30mila lavatrici) e anche il legno-arredo. Quest'ultimo settore paga anche il fatto di essere stato chiuso per un periodo più lungo. «L'estate sarà gestibile con gli ammortizzatori, anche se già in molti ricorrono alla cassa ordinaria per tappare le falle dell'interruzione della cassa-Covid. Ma poi - spiega Maurizio Marcon, leader della Fiom-Cgil - temiamo una valanga. Auspichiamo una proroga del divieto a licenziare e della cassa. Altrimenti sarà un autentico disastro occupazionale».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA