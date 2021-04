Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVA FABBRICAPORDENONE Via libera dai lavoratori all'accordo siglato dal sindacato e dall'impresa alla Zml di Maniago. I dipendenti della storica fabbrica metallurgica hanno votato l'ipotesi di accordo: il 75 per cento degli addetti si è espresso per il sì, il rimanente 25 per cento ha bocciato l'intesa. Non altissima la partecipazione al voto da parte dei dipendenti: sui 499 lavoratori occupati (412 sono gli operai, 87 gli impiegati)...