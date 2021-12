Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Associazione Seniores del Lavoro Electrolux è spiacente di comunicare che le cerimonie di ingresso nuovi Soci e il pranzo sociale, previste per l'11 e il 18 dicembre 2021 al ristorante Aromi & Sapori di Pordenone (ex area Seleco), non si potranno svolgere per motivi di salute e sicurezza dovuti alla recrudescenza della pandemia e alle conseguenti restrizioni applicate per la Regione Friuli Venezia Giulia. La difficile decisione è stata...