RINFORZI

PORDENONE A inizio settimana hanno preso servizio in Questura a Pordenone sette nuovi poliziotti nell'ambito del Piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I sette neo assegnati sono due vice sovrintendenti, quattro assistenti capo e un agente scelto che provengono da province del Nord Italia, dove hanno prestato servizio in diversificati uffici e settori. La destinazione alla Questura di Pordenone - come si legge in una nota - di queste importanti risorse testimonia l'attenzione che il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha riservato alla provincia della Destra Tagliamento. Il questore Marco Odorisio ieri mattina ha ricevuto il personale dando il benvenuto e augurando buon lavoro, sottolineando la vicinanza della comunità pordenonese alla Polizia di Stato, vicinanza attestata dalla fiducia che le persone ripongono verso la Polizia, «fattore - ha sottolineato Odorisio - legittimante il servizio che quotidianamente viene assolto a favore del bene comune e della collettività».

L'arrivo di nuovi agenti rappresenta anche una boccata d'ossigeno per un organico perennemente in sofferenza.

