PORDENONE Un defibrillatore di nuova generazione al posto di quello rubato circa un mese fa in piazza a Torre: il dispositivo, donato dalla Softsystem, è infatti dotato di wi-fi, e in caso di utilizzo si collega immediatamente con la centrale operativa che seguirà le procedure di rianimazione e lo stato del paziente. Si arricchisce in questo modo la rete di defibrillatori presenti in città e che stanno mostrando la loro utilità, se si considera che, ha spiegato Claudio De Iuri della Gymnasium, durante il periodo della pandemia gli arresti cardiaci sono stati 80, e a Pordenone tutte le persone colpite sono state rianimate dai presenti sul posto, a fronte di una media nazionale del 10 per cento nei casi di arresti cardiaci che si verificano fuori dall'ospedale.

Il primo defibrillatore era stato collocato in piazza Lozer un paio d'anni fa, nel 2019, nell'ambito del progetto avviato nel 2015 dall'Associazione San Valentino con il presidente Franco Toffolo, per realizzare l'obiettivo di una città cardioprotetta. A fine novembre la scoperta del furto, alla quale era seguita subito la disponibilità dell'azienda ad acquistarne uno nuovo. Ieri il nuovo dispositivo è stato collocato nella cassetta gialla che in queste settimane era rimasta vuota: Il defibrillatore ha spiegato Bruno Bertin, in rappresentanza della presidente dell'Associazione San Valentino Luciana Pennelli e dell'intero Consiglio direttivo - è stato generosamente donato al quartiere da Softsystem nella persona del titolare Mario Muzzin e dei suoi soci. Saputo del recente furto del dispositivo a disposizione in piazza Lozer, Muzzin si è subito offerto di donarne un altro in sostituzione, ancora più bello del precedente. Gli siamo grati con tutta la comunità per questo bel gesto, un fulgido esempio di altruismo e di nobiltà d'animo. Il defibrillatore è a disposizione di tutti e per questo deve essere rispettato e mantenuto con la massima cura. Non averlo disponibile nell'emergenza dell'arresto cardiaco significa poter fare ben poco per salvare quella vita.

Alla generosità dei titolari della Softsystem si è affiancata quella della vicina gelateria AmoreBio, che ha messo a disposizione l'accesso alla rete wi-fi che consentirà il controllo remoto del defibrillatore. Torre può dunque contare ora, ha spiegato De Iuri, sul più avanzato fra i sette defibrillatori collocato su aree pubbliche a Pordenone (oltre a quello di Torre, gli altri sono alla stazione ferroviaria, in piazza Risorgimento, in via Mazzini, al parco di San Valentino, in via Roma e in via San Quirino), ai quali se ne aggiungono moltissimi in aziende ma soprattutto impianti sportivi e in tutte le scuole superiori, dove ogni anno grazie ai corsi organizzati dallo stesso De Iuri circa duemila ragazzi imparano a usarli. Grazie alla copertura wi-fi ha aggiunto , la sala operativa regionale è in grado di vedere il tracciato della persona colpita dall'arresto cardiaco. Inoltre, si tratta di un defibrillatore che permette di fornire un aiuto vocale a chi sta effettuando la rianimazione.

Non so se si sia trattato di un furto o di un atto vandalico ha concluso il sindaco Alessandro Ciriani -, ma la scomparsa del defibrillatore è la dimostrazione che la stupidità umana non ha confini. Però dal male nasce il bene, e la città ha saputo recuperare grazie al suo tessuto sociale, alle imprese vicine alla comunità e alle associazioni. La Gymnasium e De Iuri sono stati i pionieri a Pordenone della cultura della cardiorianimazione e di una città cardioprotetta che ha bisogno di aumentare le persone in grado di utilizzare i defibrillatori e di realtà come queste che ne curino la manutenzione perché sia sempre in piena efficienza.

