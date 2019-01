CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIMPATRIOALLARME FURTOALLONTANATOSorpreso dalla Volante mentre si aggirava tra le auto in sosta nel parcheggio dell'ospedale, scrutando all'interno dei veicoli, un romeno di 52 anni, privo di documenti, è stato portato in Questura. È emerso che era già stato allontanato dall'Italia due volte per motivi di sicurezza (a Milano nel 2014 e a Udine nel 2018) e che era condannato per reati contro il patrimonio. Su ordine del questore Marco Odorisio ieri è stato accompagnato dal personale dell'Ufficio Immigrazione nel Centro di permanenza per il...