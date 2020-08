No ai nuvi F16 dalla Germania alla base di Aviano. A dirlo Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Gregorio Piccin, responsabile pace Partito della Rifondazione Comunista. «Dopo l'annuncio del trasferimento di decine di bombe nucleari dalla Turchia all'Italia (non ci è ancora dato sapere se sia avvenuto o meno) ora arriveranno dalla Germania altri 28 cacciabombardieri F-16. Saranno dislocati a breve ad Aviano con un conseguente, non meglio precisato, trasferimento di personale. Il nostro Paese è sempre a disposizione, con imbarazzante servilismo, ai movimenti militari degli Stati Uniti senza che dal governo o dalle fila dei sedicenti sovranisti arrivi mai un cenno di dignità e senso di responsabilità. Oggi Trump da una parte litiga con Merkel per il grande business che la Germania si ostina a realizzare importando il gas russo attraverso il Baltico e dall'altra rinfaccia all'Italia accordi troppo stretti con la Cina per la Nuova via della Seta. Questo cosa significa? Che il nostro Paese rinuncerà ad intrattenere accordi commerciali con una realtà in crescita come quella cinese per avere in cambio bombe nucleari e cacciabombardieri statunitensi fuori dal proprio controllo?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA