RIFIUTIPORDENONE Il progetto di realizzare a Pordenone una cittadella dell'economia circolare, che sarebbe la prima in città, ha ripreso impulso. Dopo lo stop inferto a Stefania Boltin, che non era riuscito (per motivi di budget ma soprattutto di visioni contrastanti all'interno della giunta) a portare a compimento l'iniziativa, l'assessore Monica Cairoli si è presa la briga di rivedere il progetto stesso: «Lo sto valutando ammette anche...