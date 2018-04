CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIFIUTIPORDENONE Nemmeno le campagne di sensibilizzazione messe in campo dall'amministrazione comunale e da Gea, la società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti, hanno fatto desistere chi, in barba a divieti e alla regole dettate dal buon senso, continua a rendersi protagonista di continui abbandoni.E' un fenomeno che non conosce tregua e contro il quale, da tempo, l'amministrazione comunale, insieme a Gea, si sono schierate. Domani l'assessore Stefania Boltin incontrerà Andrea Lodolo, nuovo amministratore unico della...