Rifiuti, i danni dei furbetti Bolletta da 120mila euro

RIFIUTI ABBANDONATI

PORDENONE La raccolta dei rifiuti abbandonati in città costerà il 2019 al Comune, 120mila euro. Una cifra considerevole che, come è previsto in questi casi, verrà spalmata sui cittadini. Tuttavia l'assessore Stefania Boltin ha voluto rassicurare tutti che per il nuovo anno non sono previsti ritocchi sulla Tari: «Come amministrazione sottolinea siamo riusciti a congelare qualsiasi aumento sulla tassa dei rifiuti. Anzi, stiamo lavorando perché in futuro i pordenonesi possano beneficiare di qualche sgravio. Sarà opportuno, a questo proposito, sensibilizzare la popolazione non soltanto a non abbandonare i rifiuti, ma a differenziare meglio i prodotti di scarto: meno impurità vengono trovate all'interno, più contributi otteniamo dai consorzi e minori saranno i costi derivanti dallo smaltimento».

L'ABBANDONO

Preoccupa, in particolare, il fenomeno dell'abbandono. E' sufficiente girare per la città per capire che il problema c'è e si fa sentire. Specie in determinate zone dove, nonostante più volte siano state sanzionate persone sorprese sul fatto o filmate dalle fototrappole, il fenomeno non tende a migliorare. C'è da dire tuttavia che quest'anno dopo Natale la città appariva più pulita rispetto ad altre circostanze. «Facendo un giro commenta l'assessore ho notato poche situazioni di degrado. L'unica che mi è stata segnalata, per dire il vero, era quella di via Poffabro dove c'era della carta lasciata all'esterno del cassonetto». Nei giorni scorsi Boltin ha incontrato il nuovo comandante della polizia locale, Massimo Olivotto, per concordare, sulla scorta della positiva esperienza già intrapresa dal suo predecessore Stefano Rossi, misure ed azioni per contrastare il fenomeno dell'abbandono delle immondizie. Prossimamente al tavolo siederà anche Gea: l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti presenterà un piano anti furbetti sul quale, al momento, vige il massimo riserbo.

I VIGILANTES

«Intanto la prima mossa che abbiamo fatto racconta l'assessore all'Ambiente è stata quella di aumentare il numero delle ore di servizio al vigilante ecologico che, mentre prima girava soltanto il centro della città, da qualche giorno sta monitorando i quartieri dove, anche con iniziative mirate, l'attenzione sul tema è alta: è in grado di raccogliere piccoli quantitativi di rifiuti e, qualora dovesse risalire al responsabile, invia puntuale segnalazione a Gea che, a sua volta, provvederà a richiamare o a sanzionare il colpevole». Controlli mirati e multe nei confronti di chi, consapevolmente, si lascerà andare a comportamenti diametralmente opposti alle regole dettate dal senso civico. Fenomeni che non conoscono tregua e contro i quali, da tempo, l'amministrazione comunale, insieme a Gea, si sono schierate. «Spesso in alcune zona già mappate e tenute per questo sotto sorveglianza sottolinea Boltin ci troviamo di fronte a situazioni imbarazzanti: vere e proprie discariche a cielo aperto, all'interno delle quali è possibile trovare anche inerti, isolanti ed eternit. Materiali e sostanze che possono essere nocivi alla salute delle persone. E' importante che tutte le persone capiscano che chi abbandona un rifiuto fa un danno all'intera comunità. Serve, proprio per questo, una maggiore sensibilizzazione al problema ed un intervento capillare nelle scuole. La speranza è che gli studenti apprendano sin da piccoli l'importanza della cura ed il rispetto per l'ambiente».

FOTO TRAPPOLE

Contro l'abbandono dei rifiuti sono state già messe in campo le foto-trappole ,che stanno ruotando a seconda delle necessità. «La tecnologia commenta l'assessore può sicuramente essere utile. La maggior parte degli abbandoni, però, avviene in orario serale o notturno e quindi, già di per sé, risulta difficile individuare i responsabili con il buio. Il nostro augurio è che possano essere inquadrate in qualche modo le targhe dei veicoli e i volti delle persone: solo così sarà possibile sanzionare i responsabili».

Alberto Comisso

