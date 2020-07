LA PROTESTA

PORDENONE Cassonetti dell'immondizia colmi, i rifiuti non ci stanno più. Tracimano da ogni dove, tanto da finire a terra e alla prima folata di vento spargersi qua e là. Una situazione che va avanti da tempo e che sta interessando più zone della città. Mercoledì sera alcuni turisti hanno immortalato quei bidoni, vicino alla chiesa della Santissima, che talmente tanto carichi di carta e cartone (laddove andava invece conferito il secco indifferenziato) che non riuscivano nemmeno a chiudersi. Nei giorni scorsi a finire sotto i riflettori erano stati i cassonetti dell'indifferenziata in via del Maglio (all'altezza del civico 8). Lasciati completamente aperti, erano diventati una vera e propria discarica all'interno della quale gettarci qualsiasi cosa.

L'ASSESSORE

«La colpa afferma l'assessore Stefania Boltin è da attribuire all'inciviltà delle persone e all'incremento degli imballaggi derivanti dagli ordine online. Siamo davanti, tra l'altro, a numerosi errati conferimenti come, per esempio, il cartone rinvenuto nel cassonetto del secco indifferenziato nella zona della Santissima». Le recenti segnalazioni di situazioni di degrado hanno portato gli operatori di Gea ad intervenire anche in piazzetta Costantini e in via Reghena, una laterale di via Cappuccini. «Qui allarga le braccia Boltin a terra sono state trovate pure delle padelle. Per non parlare poi di via Amendola, dietro al palazzetto dello sport, dove sono stati avvistati persino seggiolini e passeggini per i bimbi (se in buono stato potrebbe essere tranquillamente riutilizzati da qualcuno), oltre ad un paio di scii e a materiale di scarto sicuramente risultato di uno o più traslochi».

INCIVILI

Di questo passo c'è il rischio che il virtuosismo della maggior parte dei pordenonesi venga vanificato da un risicato numero di incivili che, in barba a regole, campagne informative e buon senso, continua a lasciare montagne di rifiuti dove capita. C'è un altro problema. «Il caldo dell'estate evidenzia l'assessore Boltin potrebbe complicare ulteriormente le cose. A parte il problema dei ratti e dei gatti, che si acuisce dove ci sono rifiuti lasciati a terra, i cattivi odori potrebbero disturbare (non poco) i residenti. E' per questo che mi rivolgo a tutti, chiedendo maggior rispetto e senso civico. Ne va anche dell'immagine di questa città, che sta mettendo in campo tutte le strategie possibili per combattere il degrado». Il quadro della situazione peggiora ancora quando, vicino ai sacchetti gettati a terra, si trovano anche cartongesso e pentolame vario. «Materiali spesso ingombranti e nocivi sottolinea l'assessore che andrebbero direttamente portati all'eco-centro». Recentemente, ancora prima che giungessero le segnalazioni di via Stradelle e Cairoli, a finire nella lista nera erano state altre due strade: vial Rotto, nella zona dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, e via Pirandello nel quartiere di Villanova. «Sono stati gli operatori di Gea comunica l'assessore Boltin ad essersi accorti di quell'immondezzaio all'interno e all'esterno dei cassonetti (condominiale) del secco indifferenziato». Guardando i casi segnalati, Stefania Boltin è chiara: «E' una situazione poco dignitosa commenta che vogliamo rientri nel più breve tempo possibile. Torneremo a sensibilizzare i cittadini, attraverso una campagna ad hoc, sull'importanza del rispetto dell'ambiente e di come viene conferito il rifiuto che, spesso, può trasformarsi in un beneficio economico per i cittadini». In città, tuttavia, quelle di vial Rotto e Pirandello non sono le (sole) zone prese di mira. Esistono situazioni (come quella in via Caboto e via della Tesa) che persistono da tempo. «In via della Tesa evidenzia l'assessore periodicamente troviamo a terra pure amianto e cartongesso: materiali altamente nocivi per la salute». I controlli non bastano se alla base manca il senso civico. Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA