RIFIUTI ABBANDONATIPORDENONE «Abbiamo un sistema di raccolta efficiente, tra i migliori in assoluto, ma registriamo ogni giorno un abbandono di rifiuti terrificante: cittadini che lasciano le immondizie fuori dai cassonetti della spazzatura e che, quelle rare volte che li trovano pieni, non fanno nemmeno lo sforzo di cercarne altri nelle vicinanze ma preferiscono lascarli a terra. Un errore gigantesco, poiché, a fronte di benefici pari a zero, i costi per la collettività aumentano». IL SINDACOÈ arrabbiato il sindaco Alessandro Ciriani....