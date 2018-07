Rifiuti abbandonati nella natura L'inciviltà la paga il contribuente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAPORDENONE Il picco si registra tra Cordenons, San Quirino e Zoppola, ma non è esente nemmeno Pordenone. Poi Maniago, Spilimbergo, insomma, una mappa a macchia di leopardo che parla di degrado, inciviltà, ma soprattutto di costi vivi sostenuti dalle amministrazioni comunali. L'abbandono di rifiuti è un problema serio, e non solo per l'ambiente continuamente sfregiato da sacchi neri e residui di lavorazioni edili. Rimuovere gli accumuli costa, e i Comuni ormai sono costretti a mettere a bilancio somme importanti da dedicare allo...