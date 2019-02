Rievocazione storica per ricordare i 600 anni dalla distruzione dei veneziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Vogliamo ricordare i 600 anni della distruzione di Prata a opera dei veneziani: lo faremo con una rievocazione storica e una serie di attività per ragazzi e adulti, con l'aiuto delle associazioni». Il sindaco Dorino Favot, ha annunciato l'intenzione di mettere in atto una serie di azioni per ricordare un momento storico importante per il territorio: l'assedio di Prata da parte dei veneziani nel 1419, che portò alla distruzione di chiese, villaggi e coltivazioni, trasformando letteralmente la sorte della zona che fino a quel momento stava...