Da quando il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che impone il tampone per chi rientra da Croazia, Spagna, Grecia e Malta, in Friuli Venezia Giulia sono giunte ben novemila richieste da parte di cittadini che hanno fatto rientro dai luoghi di villeggiatura. «Tutte sono state praticamente già processate e le aziende contano di evaderle nell'arco di una settimana», ha fatto sapere il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. Alle 13 di ieri, per i rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia il sistema sanitario regionale aveva fatto segnare 5mila richieste a Trieste, mille a Gorizia, 2.300 a Udine e 600 a Pordenone. Il lavoro non è terminato e nei prossimi giorni si assisterà al rientro in regione di tutte le persone che avevano scelto di trascorrere le proprie ferie nei quattro Paesi indicati dall'ordinanza a cavallo di Ferragosto. «Per questo - ha aggiunto Riccardi - dovremo capire come proseguiranno le richieste nelle prossime ore. Ovviamente tutto questo lavoro dovrà inserirsi nell'attività di sorveglianza sanitaria che deve far fronte ai flussi dei migranti e proseguire a partire dai tamponi dedicati ai rientri dalle ferie del personale sanitario». Non si è mai fermato, infatti, il monitoraggio dedicato alle categorie più a rischio. I tamponi devono essere eseguiti anche nelle case di riposo e nell'ambito dell'indispensabile azione di contact tracing necessaria a contenere il contagio per circoscrivere e spegnere i focolai. Si parla in questo caso del tracciamento legato ai contatti dei pazienti risultati positivi al Coronavirus. Un'attività chiave nella lotta alla diffusione del virus. La Regione attualmente ha la possibilità di effettuare circa 5mila tamponi al giorno grazie al potenziamento dei laboratori.

