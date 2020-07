SICUREZZA

PORDENONE Erano stati rimessi in campo per aiutare le forze dell'ordine a garantire il rispetto delle regole agli esordi della fase due, quando le attività lentamente ripartivano tra protocolli e nuovi vincoli. Poi, per effetto della natura temporanea ed emergenziale dell'incarico, li si era visti sparire nuovamente dalle strade del centro. Ora, grazie a una procedura che garantirà un impegno di lunga durata, rientreranno i servizio. La città si prepara a riaccogliere ancora una volta gli steward urbani. Avranno un doppio compito: quello classico, che consisterà nel pattugliamento del centro storico per aggiungere altri occhi a quelli delle forze dell'ordine, e quello particolare, che sarà concentrato sulla garanzia del rispetto delle norme anti-contagio.

L'ANNUNCIO

È stato possibile ufficializzare il ritorno sulle strade degli steward urbani solo ieri mattina, cioè quando gli uffici hanno concluso tutte le verifiche relative alla gara per l'assegnazione del servizio. «Sono andate a buon fine - ha fatto sapere l'assessore comunale alla Sicurezza, Emanuele Loperfido - ed entro due settimane gli steward urbani potranno tornare operativi». I tempi di impiego stavolta saranno più lunghi. «Grazie ai fondi regionali che premiano le iniziative finalizzate alla tutela della sicurezza nelle città - ha precisato Loperfido - possiamo garantire il servizio almeno sino al 30 aprile del 2021». Il contratto riporta quella data come termine dell'impegno, ma all'orizzonte ci potrebbe anche essere una proroga. Intanto la presenza degli steward sarà consolidata almeno per la seconda parte dell'estate, l'autunno e l'inverno e la prima porzione della prossima primavera.

I DETTAGLI

La gara che ieri si è conclusa con la verifica di tutte le procedure, prevede l'impiego degli steward per 7.300 ore complessive. Starà poi alla società che fornirà il servizio decidere quanti elementi utilizzare per ogni turno e che orari assegnare a ogni singola squadra di controllori. Resterà fisso invece il monte delle ore. Gli steward saranno gli stessi che ormai i pordenonesi si sono abituati a riconoscere. L'impegno economico per tutta l'operazione ammonta a circa 130mila euro, ma come detto si tratta di fondi messi a disposizione dei Comuni dalla Regione. È stato sempre l'assessore Loperfido, ieri, a spiegare anche in cosa consisterà il nuovo impegno degli steward. «Dal momento che riprenderanno pieno servizio nel mezzo dell'estate - ha detto - la loro attività sarà concentrata anche nei parchi cittadini. Vengono invece confermati tutti gli altri percorsi, ormai consolidati». Quindi i due corsi, le piazze principali del centro storico, ma anche i tragitti classici compiuti da chi lavora in città e a fine turno raggiunge la stazione ferroviaria o i parcheggi. «Quest'anno, però, sarà importante che gli steward forniscano il loro aiuto anche in occasione di manifestazioni ed eventi, dal momento che le regole per combattere il contagio impongono una serie di limitazioni».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA