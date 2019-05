CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RICONOSCIMENTIPORDENONE (s.c.) Tempi di premiazioni all'Isis Zanussi: al successo della 2^M dell'Iti Moda con il prestigioso premio Il tessile per me dell'Associazione italiana di Chimica tessile e coloristica, si affianca la segnalazione della 4^A Elettrici, giunta in finale al concorso Gewiss.Gli allievi, guidati dai loro docenti, hanno elaborato un progetto di riqualificazione del Centro Studi alla luce delle moderne tecnologie, in un'ottica di efficientamento energetico e miglioramento della qualità della vita, intrecciandosi con il...