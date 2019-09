Ricercatori Cro Di nuovo i contratti sono a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAPORDENONE Per l'ennesima volta ci si avvicina alla fine dell'anno e i ricercatori precari del Cro di Aviano vedono il loro contratto a rischio. Nonostante le nuove norme nazionali, le promesse di regolarizzazione per il loro posto di lavoro la situazione sembra non trovare mai una soluzione definitiva. E quelle soluzioni possibili che vengono avanti vengono ritenute inadeguate e insoddisfacenti in particolare per i livelli di inquadramento proposti. Gli oltre cento ricercatori del Cro si sono ritrovati ieri in assemblea - con il...