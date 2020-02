IL PROGETTO

PORDENONE Più soldi ai medici che accettano di trasferirsi nelle zone disagiate. E questa la leva che spera di poter azionare la Regione per risolvere almeno parte del problema legato alla carenza di professionisti. «L'impegno della Regione per garantire la presenza dei medici generali di prima assistenza sul territorio è attento e costante: nel 2019 sono state accelerate le procedure e assegnati 31 dei 33 incarichi di titolarità previsti a nuovi specialisti che entro i prossimi tre mesi apriranno il proprio studio medico negli ambiti individuati come carenti dalle Aziende. Per il 2020 sono allo studio nuovi incentivi con l'obiettivo di garantire la presenza di professionisti anche nelle zone disagiate, per le quali non ci sono state candidature». Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso dei lavori del consiglio regionale, ricordando che «malgrado la farraginosità delle procedure generate dall'applicazione di norme nazionali, sono stati coperti ambiti critici. Quest'anno - ha spiegato ancora Riccardi - siamo al lavoro per colmare le rimanenti carenze. Sono allo studio soluzioni e incentivi, tra le quali una maggiorazione dei compensi per i professionisti, la messa a disposizione di autovetture aziendali e di locali da adibire ad attività ambulatoriale, senza escludere la possibilità di mettere a disposizioni dei medici personale infermieristico e amministrativo anche di concerto con le amministrazioni comunali interessate».

L'ALTRO TEMA

«Sono polemiche inutili e sterili quelle che ruotano attorno al numero di primari in organico nel sistema sanitario regionale e alle procedure legate all'indizione di nuovi concorsi per la copertura delle posizioni vacanti».

Lo ha affermato sempre Riccardo Riccardi, intervenendo nel merito a Trieste nel corso dei lavori del Consiglio regionale. «Seguendo il modello organizzativo introdotto dalla riforma sanitaria e un iter previsto con le Aziende - ha spiegato il vicegovernatore - verranno a breve approvati gli atti aziendali che prevedono l'organizzazione e l'articolazione interna delle singole strutture ospedaliere, con l'eventuale copertura delle figure di direzione delle strutture complesse che dovessero risultare vacanti. Il Pordenonese per noi e' un territorio importante - ha proseguito il vicepresidente Riccardi - come dimostrano gli oltre 80 milioni di euro investiti nell'ultimo anno e mezzo per il completamento dell'ospedale di Pordenone e la protonterapia al Cro di Aviano. È assolutamente normale che professionisti per raggiunti limiti d'eta o per scelte personali, vadano in pensione o decidano di cambiare. Anche nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, in ragione dell'attuazione della riforma della sanità, verrà quindi a breve approvato il nuovo atto aziendale che contemplerà l'eventuale copertura delle figure di direzione delle strutture vacanti. Non vi è perciò ragione di creare allarmismi e di invocare emergenze che risultano del tutto infondate». Il problema dei medici di medicina generale, invece, rappresenta un tema molto attuale su cui lavorare.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA