RIAVVIO PRODUTTIVO

PORDENONE Si apre la settimana in cui la maggior parte delle aziende rimetterà in moto la produzione. Una ripartenza delle fabbriche e un rientro al lavoro che è caratterizzato da qualche timore. Sia sul fronte sanitario per l'incremento dei contagi - soprattutto quelli di rientro dalle ferie da altre regioni italiane o da altri Paesi - sia rispetto all'andamento produttivo dell'ultima parte dell'anno. Due situazioni che però sono fortemente collegate: l'andamento dei mercati infatti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dipenderà molto anche dall'andamento delle curve della pandemia. Soprattutto nei mercati e nei Paesi che sono lo sbocco di importanti fette di produzione del sistema manifatturiero pordenonese. Anche se quello che si chiude è senz'altro stato l'agosto più produttivo da molti anni a questa parte. Molte sono state infatti le aziende che non hanno chiuso per le ferie estive. La necessità di dover rispondere agli ordini, in particolare del mercato nazionale ma non solo, ha obbligato imprese e sindacati a cercare accordi per non spegnere gli impianti. Una ripresa con molte aspettative riguarda invece il settore dell'edilizia: il super-bonus del 110 per cento per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico è una grande sfida per le imprese delle costruzioni. Già in tarda primavera si era registrata una corsa ai preventivi: settembre e ottobre saranno il banco di prova per un comparto che tradizionalmente traina tutti gli altri.

DOPO IL LOCKDOWN

Dopo il lungo lockdown della scorsa primavera - durante il quale, per altro, erano state parecchie le società a rimanere aperte sulla base dei cosiddetti codici Ateco poiché legate alle attività indispensabili - nel sistema produttivo del territorio si era registrata quasi subito una ripresa. In particolare nei settori del legno-arredo, ma anche di una parte della metalmeccanica legata a beni di consumo. Ci sono stati casi di aziende - come la Jacuzzi di Valvasone e la Electrolux di Porcia, solo per fare due esempi ma la lista di chi la lavorato molto sarebbe lunga - che durante i mesi di luglio e agosto hanno dovuto ricorrere a nuove assunzioni. Inoltre, per la prima volta il settore del legno-arredo non ha chiuso i battenti nel mese di agosto: la richiesta sia di componenti per le multinazionali che di mobili finiti ha tenuto aperte molte fabbriche. Ferie a turno e pause che saranno recuperate in autunno. Anche in questo caso però molto dipenderà dall'andamento della pandemia. I timori delle imprese riguardano più i primi mesi del 2021 che la parte finale di quest'anno: fino a dicembre infatti molto spesso le commesse non mancano.

d.l.

