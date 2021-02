IL BOLLETTINO

PORDENONE La scuola elementare Rosmini di Villanova di Pordenone oggi riapre i battenti, ma tre classi (due prime e una quinta) rimangono in quarantena. Ieri, infatti, i tamponi rapidi a tappeto hanno evidenziato altre tre positività: si tratta di due insegnanti e della dirigente Armida Muz. Nessuno ha sintomi gravi. Negativi invece gli altri tamponi, così la scuola può essere riaperta. Era stata blindata dall'AsFo giovedì scorso, dopo altri cinque contagi tra i docenti. Il focolaio, quindi, non si è spento.

Ieri in regione si è abbassato il tasso di contagio sui tamponi, arrivando al 6,8 per cento con 129 casi (80 da molecolare e 49 da test rapido) su 1.897 esami. I totalmente guariti sono 52.373, i clinicamente guariti salgono a 1.563, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.655. In leggera salita, come in corrispondenza di ogni fine settimana (le dimissioni nei festivi sono più difficoltose) i ricoveri: ci sono 593 pazienti in Area medica (tra in più) e 61 in Rianimazione, uno in più rispetto all'ultima rilevazione.

I DECESSI

Ventiquattro morti in Fvg, di cui quattro pregressi. In provincia tre decessi. A Tramonti di Sopra addio ad Emilia Gambon (89 anni); a Maniago sono morti il 73enne Walter Castelrotto e una donna di 92 anni. Registrato anche il decesso del pordenonese Enzo Bosari, già comunicato sabato. Due ospiti positivi nelle case di riposo in Fvg.

L'OPERAZIONE

Domani via allo screening di massa nella zona rossa di Tramonti di Sopra. Ieri nella frazione di Redona ha riaperto la locanda Al Lago, chiusa da mesi. Le restrizioni, infatti, riguardano solo il capoluogo comunale.

M.A.

