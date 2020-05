RIAPERTURE

PORDENONE Gli unici posti rimasti vacanti sono stati quelli normalmente riservati agli anziani, impegnati nella ginnastica dolce. «Loro - raccontano dal desk delle prenotazioni della maggior parte delle palestre di Pordenone - non se la sono ancora sentita di tornare, e molti hanno rimandato tutto a settembre, pur godendo di abbonamenti triennali». Ma per il resto è stato un successo. Ieri, nonostante l'ordinanza regionale lo permettesse già da una settimana , la provincia di Pordenone ha vissuto una terza ondata di aperture, dopo quella delle fabbriche e del commercio: hanno ripreso vita palestre e piscine.

PESI E MACCHINE

In attesa di un segnale, c'era il popolo del fitness, composto da chi non ne poteva più di correre sulla strada e aspettava di poter tornare ad alzare decine di chili in una volta sola o di raggiungere gli obiettivi prefissati con il proprio personal trainer. E ieri mattina, quando tante palestre della provincia hanno riaperto, ci si è trovati subito davanti a un problema: la gestione delle prenotazioni. «Non ci aspettavamo una richiesta simile - spiegano dalla Mare Uno di via Aquileia, a Pordenone -. Abbiamo notato una grande voglia di tornare in palestra». Stessa situazione in altri impianti che hanno riaperto. Le regole sono quelle già annunciate: distanza di due metri tra le persone durante l'attività fisica senza mascherina, attrezzi da sanificare dopo l'utilizzo, spogliatoi da utilizzare rispettando il metro di distanza interpersonale e niente doccia. Quella si fa a casa. In alcuni casi, viste le dimensioni degli spogliatoi stessi, si è scelto di andare oltre e di contingentare gli ingressi per evitare gli affollamenti. Tutto avviene previa prenotazione: ogni sessione ha un orario preciso e una durata che non deve eccedere quella prestabilita, per dare il tempo ai gestori di procedere con la sanificazione dei locali resa necessaria dalle linee guida regionali sull'attività nelle palestre. Il quadro, in provincia di Pordenone, non è ancora completo. Manca all'appello, ad esempio, un colosso come il Kosmic di viale Libertà, che riaprirà soltanto il 3 giugno, rimandando a una settimana dopo il via ai corsi collettivi.

IN ACQUA

Se si esclude l'attività della piscina comunale pordenonese, ancora in attesa di una data per il via ufficiale (si lavora per centrare l'obiettivo la prossima settimana) sono ricominciate anche le bracciate in vasca. In questo caso la riapertura procederà per gradi, perché gli impianti che possono permetterselo prediligeranno l'attività all'aperto, cioè concentrata sulla riattivazione delle piscine esterne. È il caso ad esempio del gruppo Gymnasium, che dal 30 di maggio approfitterà dell'impianto di Cordenons per questo scopo. In via Turati a Pordenone, invece, sono riprese solamente le attività legate alla fisioterapia e alla riabilitazione. Per quanto riguarda la vasca all'aperto, si dovranno anche in questo caso rispettare delle norme ben salde: ci sarà un controllo dell'afflusso delle persone, mentre degli addetti accompagneranno i clienti al proprio lettino, naturalmente prenotato in precedenza. Anche all'aperto, a bordo vasca, bisognerà comunque rispettare la distanza minima di un metro tra le persone. Per quanto riguarda i corsi estivi, invece, si ricomincerà a partire dall'8 giugno. Dal 15 del prossimo mese, invece, via anche alle iniziative dirette ai bambini. Si procede con cautela, perché il settore delle piscine presenta delle difficoltà ulteriori rispetto a quello delle palestre.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA