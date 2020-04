IL FORNAIO

PORDENONE Quando si dice fare di necessità virtù. Ed è così che nell'era drammatica del coronavirus si trasformano anche i lavori e i servizi alle famiglie. E in alcuni casi si torna anche ai vecchi e cari mestieri di una volta. E alle tradizioni di un tempo. Quando ancora il pane e il latte venivano portati a casa. Quando ormai quasi un mese fa i Comuni hanno cominciato a firmare le prime ordinanze di stop ai mercati settimanali in molti tra gli ambulanti sono stati costretti a fermarsi. E' stato così anche per Lorenzo De Fort, fornaio trentanovenne di San Giovanni di Polcenigo da anni presente in diversi mercati di paese del territorio compreso quello di Pordenone. Ma lui, dopo essere rimasto bloccato per una paio di settimane a pensare come poter riorganizzarsi, non si è perso d'animo. Ha riacceso il suo antico forno a legna nel laboratorio artigianale e ha provato a cercare una via d'uscita. L'idea racconta il panettiere polcenighese mi è venuta quando un cliente di vecchia data mi ha chiamato chiedendomi se riuscivo a portargli del pane fresco a casa. Detto e fatto. Da quella telefonata la spinta per provare a soddisfare quella che per gli italiani anche in tempi di pandemia sembra essere una necessità irrinunciabile: il pane fresco sulla tavola di ogni giorno. E a Lorenzo che il mestiere di fornaio lo fa per passione svegliandosi all'alba di ogni giorno sono bastati un telefonino, la pagina facebook e un furgoncino. In pochissimi giorni va avanti ho fatto le richieste agli enti preposti, mi sono organizzato per il confezionamento e la consegna a domicilio in sicurezza e poi sono partito. E da quel primo cliente che chiedeva una cortesia nelle ultime due settimane Lorenzo veste i panni di quei vecchi fornai che facevano recapitare montasù, mantovane e rosette a casa. Le chiamate e le prenotazioni su facebook arrivano un po' da tutta la provincia. Non è certo la stessa cosa che fare i mercati. Ma in questo momento l'artigiano sorride con entusiasmo va bene così. Il vantaggio del pane artigianale è che dura più di qualche giorno. Per questo dico e chi ordina di prendere magari due pagnotte anziché una, perché tanto si conserva. Lorenzo per poter rispondere al meglio alle richieste ha dovuto organizzare in giornate e zone la consegna a domicilio. Per ora dice sforno e consegno due giorni la settimana, il venerdì e il sabato. Non riesco ovviamente a coprire un'ampia zona di territorio, ma sto cercando di accontentare la clientela che mi conosce nei mercati. E dunque il venerdì resta più vicino a casa e consegna il pane oltre che a Polcenigo a Caneva, Budoia, Aviano e Sacile. Il sabato invece si spinge fino a Fontanafredda, Porcia, Pordenone e Cordenons. E siccome la fantasia non manca per la settimana pasquale Lorenzo prepara anche la focaccia vegana con amarene e cioccolato fondente. Con la speranza dice che porti serenità in questa Pasqua blindata nelle case.

D.L.

