Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CITTÀ PULITAPORDENONE Il gruppo Ri-puliAmo Pordenone porta la sua filosofia fra i ragazzi dei Grest e trova anche qualcuno disposto a sostenere le sue attività mettendo adisposiizone il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti abbndonati. Prosegue anche in queste settimane l'attività del gruppo che, come avvenuto in molti altri Comuni, è nato per fare la propria parte nel prendersi cura della città e mantenerla pulita. Per ora si...