LUOGHI DEL CUORE

PORDENONE I cittadini raccontano i loro luoghi del cuore con Ri-genera. Nei giorni scorsi, in piazzetta Cavour, è stato infatti presentato il progetto Ri-genera, inserito in una più ampia progettazione per la riqualificazione urbana avviata nel 2016 e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - spiega l'assessore alle Politiche sociali Guglielmina Cucci - ed è volto ad affrontare la tematica della fragilità relazionale all'interno del centro storico di Pordenone, attraverso un'azione progettuale orientata a riconoscere, valorizzare, connettere e mettere in circolo le risorse presenti all'interno del quartiere. Promuovere la riqualificazione urbana a partire dalle relazioni e Sviluppare pratiche per l'inclusione nel tessuto sociale sono gli obiettivi di fondo. Il tutto utilizzando metodi creativi e partecipativi. Far rinascere la città, dunque, pensando sempre ai luoghi del cuore, quelli in cui in passato si sono vissute emozioni.ù

Dopo un lavoro di mappatura anagrafica coordinato dal Servizio delle politiche sociali e degli stakeholder, si è cercato dunque di costruire una rete di riferimenti a partire dall'aggancio crosettoriale sia in ambito socio-sanitario e dell'associazionismo ma anche degli esercizi pubblici, snodi di relazioni e tessuto anch'esso di relazioni e transiti dialogici e risorse di prossimità. Il progetto, alle sue battute finali, tra le iniziative ha proposto un percorso narrativo per descrivere/riscrivere il centro città con le parole delle persone che lo abitano, non solo nel senso di risiedervi. Nei giorni scorsi sono stati messi in distribuzione diffusa in vari esercizi commerciali e luoghi del centro delle cassette che, con un formulario accattivante, hanno inteso promuovere la raccolta di storie, aneddoti da accostare in modo corale e dare parola ai luoghi, creando un racconto che restituisce energia alla socialità e alla prossimità, sfruttando mezzi creativi e partecipativi. Gli elaborati saranno utilizzati per una mostra- diffusa per le strade ed i luoghi del centro cittadino che verrà inaugurata nel periodo natalizio.

L.Z.

