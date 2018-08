CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RESTANO I DUBBIPORDENONE Tra poco più di un mese si tornerà in aula. Ma sulle regole legate ai vaccini restano ancora aperti alcuni dubbi. In assenza del nuovo decreto - annunciato a inizio luglio dal ministero - infatti sarà sufficiente la presentazione dell'autocertificazione, per i bambini da zero a sei anni, per poter entrare in classe. Mentre, per gli alunni da sei a sedici anni che frequentano la scuola dell'obbligo, la mancanza della documentazione relativa alla situazione vaccinale non comporterà nulla. Allo stato, infatti, la...