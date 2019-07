Restano ancora molti i disoccupati Accoglienza, scoppia il caso delle coop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PARADOSSOPORDENONE Saldatori esperti, carpentieri e tecnici delle macchine a controllo numerico. Oltre a periti e ingegneri chimici ed esperti di riciclo ambientale. Esperti in logistica e carrellisti di magazzino. Esperti nella nuova robotica e nell'information technology delle aziende 4.0. E ora pure impiegati amministrativi in grado di gestire uffici paghe e fare bolle: la vecchia guardia delle impiegate (vuoi anche per quota cento) sta andando in pensione e molte aziende sono alle prese con le difficoltà nel turnover negli uffici. E...