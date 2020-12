IMMIGRAZIONE

PORDENONE È stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Macomer, in provincia di Nuoro, il 38enne indiano che giovedì sera ha fatto resistenza a una pattuglia della Squadra Volante. Così ha deciso il questore Marco Odorisio una volta valutati gli accertamenti dell'Ufficio Immigrazione. Lakhwinder Singh, alla vigilia di un processo in cui è chiamato a difendersi per l'ipotesi di violenza sessuale, era stato segnalato da alcuni passanti perchè aveva un comportamento molesto in piazza Duca d'Aosta. Il suo atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti è sfociato in minacce verbali e offese. È stato immobilizzato con lo spray urticante (a base di oleoresin capsicum, in dotazione alla pattuglia) nel momento in cui ha tentato di colpire un agente. In Questura ha continuato a ingiuriare i poliziotti ed è scattato l'arresto per resistenza e inottemperanza a un decreto di espulsione che risaliva alla settimana precedente.

Trattenuto in camera di sicurezza, sabato mattina è stato processato per direttissima: ha patteggiato 7 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale per la sola resistenza (il reato relativo al mancato allontamento dall'Italia sarà trattato davanti al giudice di pace). Rimesso in libertà, è stato affidato al personale dell'ufficio Immigrazione per la trattazione dei profili riguardanti il soggiorno. Al termine delle incombenze amministrative, sabato pomeriggio l'immigrato è stato accompagnato in aereo in Sardegna, nella struttura per i rimpatri di Macomer. Singh è difeso dall'avvocato Alessandro Sperotto. Il legale impugnerà il decreto di espulsione. Precisa che a Singh, rilasciato dopo essere stato trattenuto tre mesi nel centro di Gorizia, era stato ritirato il passaporto e che senza documento non avrebbe potuto rientrare in India.

