REPARTI IN EMERGENZA

PORDENONE Anche nell'ultimo fine settimana e nella giornata di ieri si è dovuta registrare negli ospedali una forte pressione. La curva dei ricoveri e dell'occupazione dei posti letto non accenna a calare. E la conseguenza di questa difficoltà si riverbera sia nei Pronto soccorso (dove le attese per i pazienti in attesa di poter essere trasferiti in reparto si fanno più lunghe) che sugli altri servizi e anche sui reparti no-Covid.

LA RICHIESTA

E proprio per questo che domenica scorsa l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha convocato le direzioni di tutte le Aziende sanitaria con un obiettivo: trovare una soluzione cercando di ampliare i posti letto Covid (in particolare quelli delle aree mediche) di almeno il dieci per cento. I ricoveri in area internistica - non in terapia intensiva - a livello regionale hanno superato di gran lunga quello che era stato il picco della prima ondata. A fine marzo il numero massimo in regione era stato di 236, mentre il 2 gennaio si era arrivati a quota 652 ricoverati. Inoltre, a preoccupare - come ha sottolineato ieri lo stesso vicegovernatore Riccardi - è il dato anagrafico dei pazienti. «Stanno aumentato - ha detto l'assessore - i pazienti giovani con polmonite grave che entrano anche nei reparti di terapia intensiva. Ci sono più malati con un'età tra i 40 e i 60 anni rispetto al passato». Anche da qui la necessità di ampliare i posti letto da riservare ai pazienti Covid.

«Per Pordenone - ha sottolineato il direttore sanitario dell'Asfo, Michele Chittaro - si tratterà di ampliare l'attuale disponibilità di una ulteriore quindicina di posti letto. Cercheremo di trovare la migliore soluzione possibile anche tenendo conto della situazione legata al personale». Nuovi posti letto Covid, infatti, significa due cose. Individuare una nuova area nei reparti ospedalieri in cui organizzare i nuovi posti-letto, ma soprattutto organizzare le turnazioni per il personale che dovrà seguire quei nuovi posti letto. E, allo stato, è proprio il nodo del personale che sembra essere quello più difficile da sbrogliare. Gli organici dei reparti sono alle prese con una carenza pesante di addetti, sia medici che infermieri che operatori socio-sanitari che assistenti sanitari. Diversi operatori continuano a contagiarsi. Mentre un numero consistente è a casa in malattia o in quarantena. Non è perciò semplice organizzare un incremento dei posti letto disponibili. Da un punto di vista logistico non è escluso che si pensi di aumentare i posti nel reparto Covid dell'ospedale di Spilimbergo (attualmente sono 24) poiché al Santa Maria degli Angeli è stata raggiunta una saturazione oltre la quale difficilemete si riesce ad andare. Negli ultimi giorni si è superata la soglia dei 185 ricoverati.

VACCINATORI

Il problema del personale è ulteriormente aggravato dalla necessità di trovare addetti (tra i medici, infermieri e assistenti) che per una parte della giornata si dedichi alle vaccinazioni. Che da ieri sono riprese anche a Pordenone con l'obiettivo di arrivare a 350 al giorno. I tempi del bando nazionale (scaduto solo il 28 dicembre) che deve reclutare 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti non saranno certo brevi. Inoltre la macchina nazionale del reclutamento è affidata alle agenzie interinali che dovranno assumere il personale e poi destinarlo alle Regioni. Insomma, l'ospedale di Pordenone (come gli altri in regione) dovrà contare sulle proprie forze prima che arrivino i vaccinatori a dare manforte.

D.L.

