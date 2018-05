Regione, il Patto per l'Autonomia respinge le avances di Bolzonello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGIONEPORDENONE Bolzonello chiama il Patto per l'Autonomia. E gli autonomisti rispondono ni. «Nessuna alleanza a prescindere. Faremo le nostre proposte in Consiglio regionale e su queste ci confronteremo», è la risposta del movimento di Sergio Cecotti al corteggiamento del neocapogruppo dei Pd in Consiglio regionale.Bolzonello aveva proposto al Patto un tavolo «per rafforzare l'opposizione in difesa dei temi comuni e della specialità». «Il Patto per l'Autonomia interviene il segretario regionale del movimento, Massimo Moretuzzo è...