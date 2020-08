GIUNTA

PORDENONE Entra nel vivo la campana elettorale per il referendum del 20 e 21 settembre, con le tradizionali operazioni preliminari da parte dei Comuni, come quella di definire gli spazi da destinare alla propaganda. Sedici i siti individuati, che corrispondono sostanzialmente a quelli consueti, dall'incrocio fra viale Grigoletti e via Casarsa al piazzale della chiesa del Sacro Cuore, sul lato delle scuole elementari e a via Riviera del Pordenone. Definita con apposita delibera, naturalmente, anche la ripartizione degli spazi fra partiti, gruppi politici e promotori del referendum costituzionale in quattro sezioni disposte in linea orizzontale e assegnate secondo l'ordine di presentazione delle domande a Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Lega-Salvini premier e Più Europa.

REGOLAMENTO ACUSTICO

Nuova deroga al conteggio annuo degli eventi previsto dal Regolamento. Non concorreranno infatti a tale conteggio gli eventi organizzati dai locali pubblici in occasione del Pordenone Blues Festival, curato dall'Associazione Pordenone Giovani, che si svolgerà dal 3 al 5 settembre all'interno dell'area dell'ipercentro, area compresa nei siti dedicati alle manifestazioni e individuati dal Piano di classificazione acustica e dal Regolamento acustico. Gli organizzatori, infatti, proporranno come pre apertura, nella serata del 2 settembre, a corollario del festival stesso, la realizzazione di concertini di formazioni musicali con due o tre artisti che si esibiranno dalle 19 alle 23 negli esercizi pubblici del centro cittadino. L'iniziativa si chiamerà Blues on the road. L'obiettivo del Comune è quello di dare l'opportunità agli esercenti dei pubblici esercizi della città di contribuire a creare momenti di socializzazione e aggregazione che siano attrattivi per il territorio. La Giunta, nell'ultima seduta, ha inoltre approvato una variazione di bilancio e la nomina del funzionario responsabile della Tassa rifiuti.

