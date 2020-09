AL VOTO

PORDENONE Referendum confermativo ed elezioni amministrative in sette Comuni della provincia di Pordenone, per un totale di oltre 946mila cittadini chiamati al voto in tutta la regione. Questo infatti il numero di coloro che saranno chiamati a votare oggi e domani per confermare il testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari. Sono invece sette i Comuni della Destra Tagliamento che vanno al voto: il più importante, dal punto di vista del numero di abitanti, è Caneva (6.504), che eleggerà 16 consiglieri, al quale si aggiungono Andreis, Barcis, Claut, Montereale Valcellina, Travesio e Valvasone-Arzene, per un totale di 18.350 cittadini chiamati alle urne. Tutti i Comuni interessati sono al di sotto ella soglia dei 15mila abitanti, e dunque non ci sarà bisogno di ballottaggi. Secondo i dati pubblicati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell'Interno, le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia coinvolgono complessivamente 39.955 persone, di cui 19.497 uomini e 20.498 donne. Sia per le amministrative che per il referendum si voterà nella giornata di oggi dalle 7 alle 23 e in quella di domani dalle 7 alle 15. Per poter esercitare il diritto di voto, occorrerà presentarsi ai seggi (che in diversi Comuni, come quello di Pordenone, sono stati trasferiti per evitare di interrompere le attività scolastiche) con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o deteriorata può richiedere il duplicato rivolgendosi agli uffici comunali, che rimarranno aperti per tutta la durata della consultazione. Lo spoglio delle schede per il referendum comincerà dopo la chiusura delle urne, quello per le elezioni comunali alle 9 di martedì.

Regole anti-Covid. Le regole sono state fissate dal decreto legge 103 del 14 agosto scorso, riassunte nella circolare che la Prefettura ha inviato ai sindaci. La principale misura di sicurezza prevede che l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provveda a inserirle personalmente nella corrispondente urna.

Voto a domicilio. Sono solamente tre le persone in provincia in isolamento domiciliare che hanno chiesto di usufruire di questa possibilità e che sono state inserite negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e ammessi al voto nella sezione ospedaliera più vicino. Il voto verrà poi raccolto da personale non sanitario che si recherà a domicilio con mascherine Ffp, camice monouso, occhiali o visiera, guanti e gel igienizzante e rispettando rigidi protocolli anticontagio come le matite da cambiare o igienizzare.

