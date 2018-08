Recupera il reddito delle famiglie Pordenone torna ai livelli pre-2008

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALE IL REDDITOPORDENONE Dopo anni in cui la manifatturiera Pordenone sul fronte dell'economia faceva registrare record negativi (storico quello di quattro e cinque anni fa sul maggior numero di fallimenti a livello nazionale) sembra ora aprirsi un periodo in cui i numeri volgono al positivo. Tra i dati positivi che emergono vi è anche quello legato alla misurazione della ricchezza dei territori a livello nazionale. Secondo una indagine de Il Solo 24 Ore Pordenone risulta tra i diciassette capoluoghi virtuosi - sui 108 complessivi presi in...