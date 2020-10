IL BOLLETTINO

PORDENONE Neanche nel periodo nero della pandemia erano mai stati rintracciati così tanti contagi. Ma nemmeno erano stati mai fatti così tanti tamponi. Ieri, in Friuli Venezia Giulia, sono stati segnalati 182 nuovi casi di Coronavirus: il 25 marzo erano stati 147, il dato più alto della pandemia sino all'ultima rilevazione. Quello di ieri, quindi, è un record assoluto. Ma il 25 marzo in regione erano stati fatti solo 932 tamponi, mentre ieri sono stati processati 6.030 test. Allora risultava positivo il 15,8 per cento dei tamponi, ieri il 3,02. Rispetto a martedì (38 casi su 2.747 test), l'incidenza è salita dall'1,38 al 3,02 per cento. Quanto ai ricoveri, si è assistito a un aumento di un solo paziente in Terapia intensiva (11 persone ospitate), mentre nei reparti Covid ci sono 28 cittadini del Fvg. Le persone risultate positive al virus in regione dallo scorso febbraio ammontano in tutto a 5.792, di cui: 1.939 a Trieste, 1.977 a Udine, 1.239 a Pordenone e 609 a Gorizia, alle quali si aggiungono 28 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.574. Non si sono registrati decessi. I totalmente guariti sono 3.862 (+31), i clinicamente guariti 20 e le persone in isolamento 1.515. In ambito sanitario è stato trovato positivo al tampone un operatore dell'Itis di Trieste, mentre si rileva l'infezione di due neonati e di due persone rientrate dalla Romania. per quel che riguarda le scuole si registrano le positività al Covid di due operatori a Torviscosa. Inoltre è stato rilevato un caso uno alla scuola materna Marco Volpe di Udine. L'età media dei contagiati è di 51 anni, la letalità del 6,3 per cento. L'incidenza del contagio su mille abitanti è del 4,6 per cento. Sono 165,7 le persone testate ogni mille abitanti, dato che pone il Fvg ai vertici italiani.

IN PROVINCIA

Sette classi sono finite in quarantena alla scuola elementare di Porcia interessata in precedenza dalla positività di un'insegnante. La notizia è trapelata nel pomeriggio di ieri. Per tutti gli alunni delle sette sezioni ora ricomincia forzatamente la didattica a distanza. La decisione è stata presa dal Dipartimento di prevenzione dell'AsFo. Si tratta del caso più serio mai registrato nelle scuole del Pordenonese. La Regione ha segnalato anche due positività al Leomajor, ma la notizia è stata seccamente smentita dalla dirigente scolastica. Si tratterebbe quindi di contagi vecchi. A Pordenone è stato rintracciato un cluster in uno studio di commercialisti.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA