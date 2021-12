IL COLPO

AVIANO Alto, occhi azzurri e armato di taglierino. È l'identikit del rapinato che la vigilia di Natale ha fatto irruzione armato di taglierino nel salone di una parrucchiera di Aviano, l'HairStyling, negozio che si trova in via Ospedale al civico 7. È successo verso le 17.30. L'uomo avrebbe agito a volto scoperto. È entrato all'improvviso nel negozio, dentro c'erano soltanto la titolare e un cliente. Si è fatto consegnare circa duemila euro, poi fuggito a piedi.

Il rapinatore non ha usato violenza nei confronti delle due vittime, ma il taglierino che impugnava per indurre la parrucchiera a consegnare il denaro non ha lasciato spazio ad alcun tentativo di reazione. Immediato l'allerta al 112. Sul posto sono arrivati tempestivamente i carabinieri della stazione di Aviano e del Radiomobile di Sacile. L'uomo è stato descritto con occhi azzurri. È alto. E le poche frasi pronunciate erano in italiano.

I carabinieri, in via Ospedale presenti con tre equipaggi, hanno diramato le ricerche in tutta la zona. Nonostante le ricerche effettuate nell'immediatezza della rapina, non sono state trovate auto o persone sospette corrispondenti alla descrizione fatta dalle vittime.

Il modo in cui ha operato fa pensare che potrebbe essere lo stesso che giovedì sera ha colpito in una tabaccheria di Mereto di Tomba, in provincia di Udine, in piazza della Vittoria. Anche in quell'occasione ha agito verso le 17: in pochi secondi si è fatto consegnare l'incasso della giornata e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ad Aviano le vittime lo hanno visto allontanarsi a piedi e non sono state in grado di indicare ai carabinieri la presenza di auto o di eventuali altri complici.

