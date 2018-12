Rapina in stazione Ragazzo condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOPORDENONE Un ragazzo difficile, finito nei guai per i suoi comportamenti sopra le righe. Nel maggio dello scorso anno spintonò un minorenne in stazione ferroviaria. «Ti spacco la faccia», gli disse costringendolo a consegnarli il suo smartphone del valore di 450 euro. L'indomani restituì il telefonino, ma il violento episodio ha comunque avuto conseguenze pesanti da punto di vista penale. Alkassum Oubana El Hadji, 18 anni, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione per rapina impropria. Una pena inflitta ieri,...