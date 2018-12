Raid nei market, tre denunce e 200 bottiglie recuperate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FURTIPORDENONE Erano in tre, tutti di nazionalità romena. Lunedì scorso si aggiravano nelle vicinanze del supermercato A&O di via San Valentino, a Pordenone, a bordo di una Renault Megane nera. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, che in questi giorni hanno intensificato l'attività di controllo per prevenire i furti, hanno intimato l'alt e perquisito la macchina. A bordo sono state trovate alcune bottiglie di champagne Moet Chandon per un valore complessivo di oltre 300 euro. Erano state rubate al supermercato Pam di corso Garibaldi, a...