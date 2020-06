IL CASO

PORDENONE Ha 21 anni e gli ultimi due li ha passati tra carcere e aule di Tribunali. Alkassoum Elhadji Oubana, originario del Niger e residente a Pordenone, tuttora sottoposto a misura cautelare, ieri è stato processato per tre furti commessi nel luglio dello scorso anno a Fiume Veneto e nella località turistica di Bibione. In quel periodo si era reso protagonista anche di una tentata di rapina a Udine. Già giudicato con rito abbreviato per quest'ultimo episodio, era stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Ieri l'avvocato Alessandro Magaraci ha chiesto di poter patteggiare i furti in continuazione con il procedimento già definito a Udine. La pena è stata pertanto rideterminata davanti al giudice Eugenio Pergola (pm Carmelo Barbaro) e portata a due anni e 800 euro di multa.

A Fiume Veneto il giovane aveva rubato in un'abitazione di via Pizzati: era entrato tagliando la zanzariera di una finestra e si era impossessato di un telefonino. In via Fratte, sempre a Fiume Veneto, nel capannone della Spagnol Srl aveva rubato un autocarro parcheggiato all'interno dell'immobile. Il raid era proseguito a Bibione, dove era riuscito a introdursi durante le ore notturne nel Bed&Breackfast Villa Park rompendo una finestra. Si era impadronito di 1.200 euro in contanti, di tre telefonini cellulari, di un orologio Cartier da 2.500 euro, bibite per un valore di duemila euro e un pulitore per piscine da 1.500 euro. Tutti e tre i furti erano aggravati.

Al ragazzo era contestata anche la recidiva, legata ad altri furti commessi in precedenza e per i quali era già stato giudicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA