IL BOLLETTINO

PORDENONE Quasi mille contagi in 24 ore in Friuli Venezia Giulia. Non accadeva da gennaio. Il tasso di positività sui tamponi, invece, resta praticamente stabile rispetto a mercoledì, attestandosi a quota 9,2 per cento contro il 9 per cento precedente. Ma è il numero dei nuovi contagi a spaventare: in 24 ore sono stati trovati 991 nuovi casi in tutta la regione, 601 dei quali in provincia di Udine. Per la prima volta dopo più di un mese e mezzo, più di 100 casi anche in provincia di Pordenone. Per la precisione 119. I totalmente guariti sono 65.089, i clinicamente guariti 2.385, mentre le persone in isolamento risultano essere 12.616. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 83.619 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.630 a Trieste, 39.517 a Udine, 17.535 a Pordenone, 9.986 a Gorizia e 951 da fuori regione.

IN CORSIA

Crescono ancora i malati nei reparti di Medicina Covid, anche se per ora l'aumento sembra più contenuto rispetto a quello che aveva caratterizzato la seconda ondata della pandemia. Ieri otto pazienti in più in Area medica. In ribasso invece le Terapie intensive, che accolgono tre persone in meno e passano a 61 pazienti.

I DECESSI

Si alza il numero delle vittime nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 16, dieci dei quali in provincia di Udine. Due morti in provincia di Pordenone. A Rauscedo addio al vivaista 88enne Ferdinando D'Andrea. A Pasiano, in casa di riposo, non ce l'ha fatta l'81enne Rodolfo Fioretti. Era però negativo ormai da dicembre.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un caso di positività al virus tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre sono stati rilevati due contagi tra gli operatori sanitari delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un operatore socio sanitario, di un amministrativo, di un ausiliario specializzato e di un assistente sanitario e nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un operatore socio sanitario e di un autista di ambulanze. Infine da evidenziare la positività di tre persone rientranti dall'India, dal Regno Unito e dalla Slovacchia.

M.A.

