Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COVID E LAVOROPORDENONE Non è soltanto il caso mense a complicare il ritorno in fabbrica (nelle prime aziende che hanno riaperto i battenti, mentre molte lo faranno la prossima settimana) per imprese e sindacati. C'è infatti anche la novità riguardante il mancato pagamento, d'ora in avanti, da parte dell'Inps delle giornata di assenza dal lavoro a causa della quarantena. L'isolamento obbligatorio nel caso in cui il lavoratore non sia...