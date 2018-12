Qualità della vita, scatto di Pordenone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BUONA NOTIZIAPORDENONE Il brutto anatroccolo è diventato cigno. La provincia di Pordenone, a intervalli regolari sottostimata quando non schernita dalle altre potenze della regione, adesso è modello. E fa invidia, tanto da suscitare l'ammirazione da parte della politica udinese, che ieri in coro ha apertamente detto di volersi ispirare al Pordenonese. Merito di una classifica. Non una delle tante, ma quella sulla qualità della vita stilata annualmente dal Sole 24 Ore. Il Friuli Occidentale cresce, ed è l'unico territorio in regione a...