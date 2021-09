Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUARTIERIPORDENONE I promotori di Puliamo i quartieri , volontari, associazioni ed enti, impegnati a tenere decorose e pulite le zone in cui abitano ed operano, si sono ritrovati per stilare il calendario degli interventi per i prossimi due mesi. Il primo intervento è fissato per sabato 4 settembre alle 18 presso il parcheggio Vallona da cui partire per intervenire nell'area di Borgo Colonna. Sabato 11 settembre l'appuntamento è alle ore 9...