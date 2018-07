Puliamo il mondo, il Comune a braccetto con Legambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE Anche per il 2018 l'amministrazione comunale ha deciso di aderire alla campagna Puliamo il mondo, l'iniziativa promossa da Legambiente nel 1993, un appuntamento di volontariato rivolto alla sensibilizzazione per la tutela e la salvaguardia del territorio. L'appuntamento è per i gironi 28, 29 e 30 settembre. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di favorire la sensibilizzazione fra i cittadini nella cura della propria città perchè è necessario e fondamentale l'aiuto e la cooperazione di tutti, affinchè una città possa essere e...