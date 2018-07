Provoca incidente e scappa con a bordo 3 bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTEPORDENONE Sono state necessarie tre settimane di indagini per risalire all'autovettura che, lo scorso 7 giugno, aveva provocato un tamponamento con feriti sulla statale 13, dandosi poi alla fuga. Una volta risalita all'auto, la Polizia locale del comandante Stefano Rossi ha identificato la conducente, che si è rivelata essere una 35enne americana che al momento dell'incidente aveva a bordo i suoi tre figli. Si sono dunque concluse in questi giorni le ricerche dell'autovettura che il 7 giugno, attorno alle 18.30, in viale Aquileia, in...