PROVINCIA TORRIDAPORDENONE Arriva il grande caldo: i prossimi giorni, da oggi fino al 5 agosto, le temperature sono destinate a salire fino a 36-37 gradi. E anche in città scatta il piano caldo. LE PREVISIONI L'ondata di calore si tradurrà, secondo le previsioni dell'Osmer, in tutta la bassa e media pianura pordenonese in un forte disagio bioclimatico di Thom, stabilito sulla base del discomfort index elaborato per la Direzione centrale salute. Nel corso della settimana, le temperature massime in pianura oscilleranno fra i 34 e i 39 gradi....