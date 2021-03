LA POLEMICA

PORDENONE Provincia di Pordenone penalizzata dalla zona rossa, due cittadini scrivono a Fedriga e il presidente risponde. «Pordenone non può pagare lo scotto di una impennata di positivi di altre provincie, come Udine e Gorizia - è uno stralcio della lettera inviata in Regione -. Lei sa bene che è possibile creare aree circoscritte, così come accade altrove. Non dico di creare fasce per comuni, ma per province si. La prego di tenere conto del dato che contraddistingue Pordenone e delle soluzione adottate per altre Regioni; altrimenti verrebbe da chiedersi: a cosa serve tutto il sacrificio se poi in altre province si registrano impennate di positivi e la Regione diventa tutta rossa?». Ecco la risposta di Fedriga: «Le zone sono state circoscritte sino a quando è stato possibile, ma ora il contagio è diffuso e le restrizioni sono inevitabili. Il presidente e la giunta sono consapevoli delle difficoltà economiche generate dalla pandemia e stanno facendo di tutto per contemperare salute e lavoro. Speriamo che tutto ciò finisca presto».

LA POLITICA

Si muovono anche gli amministratori di Fratelli d'Italia a livello provinciale. È in cantiere, infatti, una missiva che sarà inviata nelle prossime ore sia al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che al ministero della Salute. In sintesi, Fratelli d'Italia chiederà che la provincia di Pordenone sia riposizionata e che passi dalla zona rossa al penultimo livello di restrizioni, cioè alla zona arancione. «È un'analisi basata sui dati - spiega l'assessore pordenonese Emanuele Loperfido - e la decisione potrebbe aiutare i pordenonesi ad affrontare più serenamente un momento durissimo. Ci facciamo promotori di questa istanza, che riguarda anche la riapertura delle scuole elementari e degli asili».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA